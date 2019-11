Niente Pallone d’oro svedese per Ibrahimovic: ecco il vincitore

La Svezia ha premiato il miglior calciatore dell’anno: niente Ibra, ecco il vincitore del Pallone d’oro svedese

Victor Lindelof ha vinto il premio di miglior calciatore svedese dell’anno, il cosiddetto Pallone d’oro svedese. Il difensore del Manchester United aveva già vinto lo scorso anno, superando il portiere della Roma, ora al Cagliari, Robin Olsen.

Battuto anche Zlatan Ibrahimovic, che in passato ha vinto il premio ben undici volte. A niente sono serviti i 30 gol in 29 partite con i Los Angeles Galaxy in MLS.