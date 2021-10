Nosotti sul Milan: «Tatrusanu deve avere fiducia. Pioli sa trovare soluzioni»

Il giornalista di Sky Sport Nosotti ha parlato del Milan, della quesitone portieri con Tatrusanu al posto di Maginan e ha lodato Pioli

Intervistato da Radio Rossonera, il giornalista di Sky Sport Nosotti ha parlato del Milan, dalla questione portieri al calendario. Ecco le sue parole.

MIRANTE – «Si sta allenando da tempo e vuole l’occasione. È un portiere che sa costruire dal basso, ha esperienza e difende bene tra i pali, però Tatarusanu deve avere la fiducia».

CALENDARIO – «Questo Milan ci ha fatto vedere, con Pioli in testa, che sa trovare soluzioni. Le prossime partite sulla carta sono abbordabili, però l’Hellas Verona aveva idee di calcio già con Di Francesco anche se aveva problemi di finalizzazione mentre con Tudor sta facendo anche risultati. Il Bologna adesso difende e costruisce a tre, ha un uomo in più in mezzo al campo e ha portato Barrow vicino ad Arnautovic. Bisogna sempre vincere le partite».