Nottingham Forest-Ipswich Town: dove vederla, orario e probabili formazioni

Al City Ground la sfida di Premier League Nottingham Forest-Ipswich Town: le ultimissime di formazione con orario e dove vederla in tv

Al City Ground di Nottingham si giocherà la gara valevole per gli ottavi di finale di FA Cup tra Nottingham Forest-Ipswich Town. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Le probabili formazioni

Nottingham Forest (4-2-3-1): Sels; Ola Aina, Milenkovic, Murillo, Williams; Nico Dominguez, Anderson; Elanga, Gibbs-White, Hudson-Odoi; Wood. Allenatore: Espirito Santo.

Ipswich Town (4-2-3-1): Palmer; Tuanzebe, O’Shea, Greaves, Davis; Morsy, Cajuste; Philogene, Hutchinson, Szmodics; Delap. Allenatore: McKenna.

Orario e dove vederla in tv

Nottingham Forest-Ipswich Town si gioca alle ore 20:30 di lunedì 3 marzo per gli ottavi di finale di FA Cup. Al momento non sono previste trasmissioni in tv o in streaming per la competizione.