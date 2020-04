Novara, presidente Rullo guarito dal Coronavirus: il comunicato

Il presidente del Novara, Maurizio Rullo, è stato dimesso dall’Ospedale di Legnano, essendo guarito dal Coronavirus

COMUNICATO – «E’ con molta gioia che intendiamo rendere noto che nella giornata di oggi 15 aprile , il Nostro Patron Maurizio Rullo è stato dimesso dall’Ospedale Civile di Legnano, dove era stato ricoverato 41 giorni fa, dopo aver contratto il virus Covid-19.Dopo la sua lunga battaglia Maurizio oggi è tornato a casa dove ha potuto riabbracciare la moglie Monica e la figlia Elisa. Un ringraziamento speciale va a tutti i medici e a tutti gli infermieri dell’Ospedale Civile di Legnano, per la professionalità e la dedizione che ogni giorno, soprattutto in questo doloroso momento, portano in corsia, e che in questo lungo periodo di degenza non hanno mai fatto mancare al nostro Patron. Un ringraziamento particolare va, poi, a tutte le persone che in questi giorni difficili e delicati non hanno mai smesso di dimostrare il loro calore e la loro vicinanza alla famiglia Rullo e a tutti noi».