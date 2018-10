Inter, la maglia 2019/2020 fa già discutere: sarà a strisce diagonali? – FOTO

Inter: pubblicate le anticipazioni della maglia della prossima stagione. Possibile il passaggio alle strisce diagonali

Per il momento soltanto indiscrezioni quelle rivelate dal sito Footyheadlines, ma destinate e sollevare polemiche e dibattiti sulla famigerata sacralità della maglia. L’Inter, in vista della stagione 2019/2020 sarebbe pronta – il condizionale in questi casi è quantomai d’obbligo – ad una vera e propria rivoluzione. Secondo i bozzetti delle maglie della prossima annata pubblicati nelle ultime ore e che hanno subito fatto il giro dei siti internet e dei social network, infatti, i nerazzurri in collaborazione con Nike potrebbero passare ad un kit a righe… diagonali. Una novità a dir poco assoluta per un società che, praticamente sin dalla sua fondazione, ha sempre fatto delle strisce (nere e più o meno azzurre) verticali un segno distintivo.

Invece, almeno stando ai leak pubblicati delle divise della prossima stagione, tutto potrebbe cambiare: le nuove maglie casalinghe dell’Inter rimarrebbero sì nerazzurre, ma cambiando disposizione delle righe (trasversali in luogo che verticali, appunto) lasciando le maniche di colore interamente azzurro. Già nel corso degli ultimi anni del resto l’Inter ha più volte cambiato divisa da gioco home: righe più larghe o più strette, sfumate o addirittura, come nel caso della stagione 2014/2015, pinstripes azzurre su sfondo interamente nero. Innovazioni in ogni caso che i tifosi non hanno mai gradito del tutto…