Nuova pretendente per Dragusin: possibile operazione in prestito

Nuova pretendente per Dragusin: possibile partenza in prestito per il difensore centrale di proprietà della Juventus

Si fa largo una nuova pretendente per Radu Dragusin. Il difensore centrale della Juventus, come riportato da Daniele Longo di Calciomercato.com, sarebbe finito nel mirino del Cagliari.

Dopo l’operazione in prestito che ha coinvolto Daniele Rugani, il club sardo sarebbe dunque tornato a bussare alla porta dei bianconeri, stavolta per il classe 2002 rumeno. È possibile un’altra operazione in prestito che permetta al ragazzo di giocare con maggiore continuità.