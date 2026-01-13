Connect with us

Manchester United

Nuovo allenatore Manchester United: scelto Carrick come tecnico ad interim! È fatta per il suo ritorno all’Old Trafford

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

4 ore ago

on

By

Carrick Manchester United Roma

Nuovo allenatore Manchester United: scelto Carrick come tecnico ad interim! È fatta per il suo ritorno all’Old Trafford: le ultimissime

Dopo il brusco esonero del tecnico portoghese Ruben Amorim, il Manchester United ha individuato la guida tecnica per i prossimi mesi. Come riferito da Fabrizio Romano, i Red Devils hanno raggiunto l’accordo totale con Michael Carrick. L’ex centrocampista inglese e bandiera del club tornerà all’Old Trafford nelle vesti di allenatore ad interim fino al termine della stagione. Definiti anche i dettagli dello staff, manca solo l’annuncio ufficiale per formalizzare l’incarico.

PAROLE – «Michael Carrick è il nuovo allenatore ad interim del Manchester United fino alla fine della stagione. Accordo verbale di ieri, ora sistemato in tutti i dettagli + anche per quanto riguarda il personale amministrativo. #MUFC Seguirà annuncio ufficiale».

Related Topics:

Il calcio del giorno

Advertisement

Ultimissime

Ultime notizie Calcio Estero Ultime notizie Calcio Estero
Calcio Estero3 ore ago

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

Tutte le ultime notizie Calcio Estero, le più importanti del giorno aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News...

video

andrea bargione andrea bargione
Juventus News2 ore ago

Juve Cremonese, Andrea Bargione non ha dubbi e avvisa: «Giù le mani da Miretti» – VIDEO

Juve Cremonese, Andrea Bargione è categorico: «Miretti non si tocca». Il commento nel post gara del gionalista – VIDEO Nell’ultima...
Change privacy settings
×