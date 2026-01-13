Nuovo allenatore Manchester United: scelto Carrick come tecnico ad interim! È fatta per il suo ritorno all’Old Trafford: le ultimissime

Dopo il brusco esonero del tecnico portoghese Ruben Amorim, il Manchester United ha individuato la guida tecnica per i prossimi mesi. Come riferito da Fabrizio Romano, i Red Devils hanno raggiunto l’accordo totale con Michael Carrick. L’ex centrocampista inglese e bandiera del club tornerà all’Old Trafford nelle vesti di allenatore ad interim fino al termine della stagione. Definiti anche i dettagli dello staff, manca solo l’annuncio ufficiale per formalizzare l’incarico.

🚨 BREAKING: Michael Carrick signs in as new Manchester United caretaker manager until the end of the season.



Verbal agreement since yesterday, now sorted in all details + backroom staff also.#MUFC official announcement to follow next. pic.twitter.com/BOaEYHJSTt — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 13, 2026

PAROLE – «Michael Carrick è il nuovo allenatore ad interim del Manchester United fino alla fine della stagione. Accordo verbale di ieri, ora sistemato in tutti i dettagli + anche per quanto riguarda il personale amministrativo. #MUFC Seguirà annuncio ufficiale».