Ecco chi potrebbe essere il nuovo allenatore del Napoli: da Thiago Motta ad Antonio Conte fino addirittura a José Mourinho

In pole non c’è un nome qualunque ma quello di José Mourinho, fresco di divorzio dalla Roma, che potrebbe così tornare in Italia sulla panchina del Napoli.

Secondo gli esperti di Better e Goldbet infatti lo ‘Special One’ è il favorito a quota 2,50, in vantaggio su Antonio Conte, ancora fermo dopo l’esperienza al Tottenham, offerto a 4. Sull’ultimo gradino del podio Thiago Motta e Alberto Gilardino, visti a 6, davanti a Vincenzo Italiano a 8. Sale a 15 Fabio Cannavaro, mentre il ritorno a Napoli di Maurizio Sarri vale 20 volte la posta.