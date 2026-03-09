Nuovo allenatore Sampdoria, accelerata per Iachini: proposta un’intesa fino a fine stagione! Le ultime

Nuovo allenatore Sampdoria, Iachini verso il ritorno in blucerchiato: avanzano i contatti, offerto accordo fino a giugno

La candidatura di Beppe Iachini per la panchina della Sampdoria sta diventando sempre più concreta. Come riportato da Nicolò Schira, il tecnico marchigiano è oggi uno dei profili maggiormente valutati dalla dirigenza blucerchiata per affrontare una fase estremamente delicata della stagione. Il club sta infatti considerando l’idea di affidargli la squadra con un accordo fino a giugno, nella speranza di dare una scossa immediata al gruppo e invertire una rotta fin qui complicata.

Per Iachini si tratterebbe di un ritorno dal forte valore simbolico. L’allenatore ascolano conosce bene l’ambiente doriano: nella stagione 2011/2012 subentrò a Gianluca Atzori e riuscì a trascinare la Sampdoria ai playoff, conquistando poi la promozione in Serie A grazie al successo nella doppia finale contro il Varese, decisa dal gol di Nicola Pozzi. Un ricordo ancora vivo nella memoria dei tifosi, che vedono in lui una figura capace di incidere nei momenti più complessi.

La società sta analizzando con attenzione la situazione dopo le recenti difficoltà in campionato e una decisione definitiva potrebbe arrivare nelle prossime ore. L’ipotesi Iachini rappresenta una scelta di esperienza, pragmatismo e conoscenza profonda del contesto, elementi ritenuti fondamentali per affrontare un finale di stagione che richiede solidità e immediate risposte sul campo.

Il possibile ritorno del tecnico a Genova, a quasi quindici anni dalla sua prima avventura, appare dunque sempre più plausibile. La Sampdoria valuta, riflette e prepara la mossa che potrebbe segnare una svolta nel tentativo di raddrizzare una stagione fin qui in salita.