Udinese, Igor Tudor è il nuovo allenatore: ufficiale l’esonero di Oddo – 24 aprile, ore 15.25

Nuovi aggiornamenti sulla panchina dell’Udinese. Secondo le ultime indiscrezioni, sarà Igor Tudor il nuovo tecnico. Nel frattempo è arrivata l’ufficialità dell’esonero di Massimo Oddo: «Udinese Calcio ufficializza di aver sollevato mister Massimo Oddo e i suoi collaboratori dall’incarico di guida tecnica della prima squadra. A loro vanno i ringraziamenti della società».

Dopo l’esonero di Massimo Oddo, l’Udinese ha deciso di puntare a sorpresa su Igor Tudor: l’ex calciatore della Juventus firmerà un contratto annuale con opzione

Svolta in casa Udinese. Dopo la sconfitta casalinga di domenica contro il Crotone, l’undicesimo ko consecutivo, la dirigenza bianconera ha deciso di optare per l’esonero di Massimo Oddo. Subentrato in corsa a Luigi Del Neri, il tecnico ex Pescara dopo un buon avvio ha raccolto una serie di risultati negativi e, per risalire la classifica, i friulani hanno deciso di licenziarlo. E al suo posto ci sarà Igor Tudor…

Dopo le voci su Andrea Stramaccioni e le tentazioni Andrea Mandorlini e Edy Reja, l’Udinese ha deciso di affidare la panchina a Igor Tudor: reduce dall’avventura in Turchia con il Galatasaray, l’ex centrocampista della Juventus sta firmando il contratto con i friulani. Accordo fino al 30 giugno 2019: ufficialità in arrivo nelle prossime ore.