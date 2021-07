Nuovo format Serie A dal 2023: 18 squadre e via ai playoff

La Serie A potrebbe cambiare totalmente veste a partire dal 2023: ecco quanto svelato sul nuovo format del massimo campionato

La Serie A potrebbe presto cambiare volto. Secondo il Corriere dello Sport, si andrà (probabilmente tra il 2023 e il 2024) verso un campionato a 18 squadre, riducendo dunque di due il numero dei club partecipanti.

Non è l’unica novità perché dopo la riduzione a 18 squadre si potrebbe procedere ai playoff per assegnare lo Scudetto: l’idea è un cruccio di Gravina che l’aveva proposta anche lo scorso anno, dopo lo stop per l’emergenza Coronavirus.