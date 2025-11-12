Cagliari, via libera per il nuovo stadio dei rossoblù! Arriva l’annuncio del sindaco Zedda: «Attendevamo da dieci anni questa notizia»

Cagliari, c’è il via libera per lo stadio dei rossoblù! Ecco l’annuncio del sindaco Massimo Zedda: «Attendevamo da dieci anni questa notizia»

Il sindaco Massimo Zedda ha annunciato, attraverso una nota ufficiale, l’esito positivo della Conferenza dei Servizi sul progetto del nuovo stadio del Cagliari.

Con il via libera arrivato, il primo cittadino del capoluogo sardo ha diffuso un comunicato per illustrare i prossimi passi e sottolineare l’importanza di questo traguardo per la città e per la squadra.

«Attendevamo da dieci anni questa notizia. Oggi si è chiusa positivamente la Conferenza dei servizi decisoria che ha approvato il progetto del nuovo stadio.Un iter concluso a seguito delle autorizzazioni ambientali e paesaggistiche ottenute con il Provvedimento autorizzatorio unico regionale (ex Valutazione di impatto ambientale).

Procederemo spediti sui prossimi passi: non appena verrà trasmesso il Piano economico finanziario aggiornato, da parte del Cagliari Calcio, si potrà lavorare per i necessari adempimenti che porteranno alla pubblicazione della gara internazionale per l’affidamento della concessione di costruzione e gestione della nuova casa del calcio, dello spettacolo e dei grandi eventi, di tutte e tutti i sardi ».

LEGGI ANCHE – Partite oggi, stasera e domani: guida alla Diretta TV



