Nuovo stadio, Spada: «Esigenza esposta da Inter e Milan»

Il presidente dell’Assolombardia Spada ha parlato della situazione riguardante il nuovo stadio di Inter e Milan

Alessandro Spada, presidente di Assolombarda, in un’intervista a Il Giorno ha parlato del delicato tema del nuovo stadio di Milano che riguarda Inter e Milan. Le sue parole.

PROGETTO – «Il progetto di costruzione di un nuovo stadio va in questa direzione, perché rappresenta un ulteriore volano di attrattività e competitività per la nostra città. Quella di realizzare un nuovo impianto è un’esigenza forte espressa da Milan e Inter. I due club vogliono competere con le altre grandi squadre europee. Uno stadio che possa avere più funzioni e un quartiere che gli viva attorno è un asset importante per rafforzare le società calcistiche anche dal punto di vista economico. Si tratta di un’operazione che hanno fatto tutte le principali squadre in Europa».

INVESTIMENTO – «Tutto questo progetto di rigenerazione porterà un indotto complessivo di circa 1,7 miliardi di euro. La realizzazione del nuovo stadio è un investimento importante. Non dimentichiamoci che una parte degli oneri di urbanizzazione che derivano dalla costruzione dell’impianto potrebbe servire al Comune per la riqualificazione del quartiere di San Siro».

