Nuovo Stadio Tardini: consegnato il progetto al Comune. Il comunicato

Il Parma ha consegnato il progetto del nuovo Stadio Tardini: ecco il comunicato del club crociato per un passo importante

«Dopo il percorso condiviso con la città, le istituzioni, le associazioni e i tifosi, quella di oggi è una giornata rilevante per quanto riguarda il progetto legato al rinnovamento dello Stadio Ennio Tardini. La società Parma Calcio 1913, nella giornata odierna, ha infatti consegnato al Comune di Parma la proposta di Progetto Preliminare per il rinnovamento dell’impianto. Da questo momento inizia quindi ufficialmente l’iter amministrativo che porterà nei termini previsti dalla Legge Stadi al prossimo step, con l’attesa della dichiarazione di pubblico interesse da parte del Comune, e la presentazione del progetto definitivo. Nelle prossime settimane, infine, sono già previsti nuovi momenti di dialogo con gli stakeholder del territorio, per affrontare in particolare le tematiche relative alla sostenibilità e la mobilità».