Okereke Venezia, ora è ufficiale: il comunicato del club

David Okereke è un nuovo calciatore del Venezia: ecco l’annuncio ufficiale del club per l’attaccante in arrivo dal Bruges

David Okereke è un nuovo calciatore del Venezia. Il comunicato del club.

«Venezia FC comunica che in data odierna è stato sottoscritto l’accordo con Club Bruges per il passaggio in arancioneroverde con la formula del prestito con diritto di riscatto del giocatore David Okereke.

Dopo aver mosso i primi passi in Italia nella Lavagnese, l’attaccante nigeriano classe 1997 nella stagione 2015/16 passa allo Spezia con cui esordisce in Serie B.

Durante la stagione 2017/18 veste la maglia del Cosenza, con cui totalizza da gennaio 26 presenze con 5 gol e 4 assist per poi tornare la stagione successiva allo Spezia dove colleziona 33 presenze con 10 gol e 12 assist.

Nella stagione 2019/20 viene acquistato dal Club Bruges, con cui esordisce il 27 luglio andando in gol contro il Waasland-Beveren. Con i belgi, in un biennio, disputa 71 partite con 15 gol e 3 assist, giocando inoltre 7 partite di Champions League più 4 gare di Qualificazione e 3 di Europa League.

Okereke vanta inoltre 1 presenza ed 1 gol con la Nazionale Under 23 della Nigeria ed 1 convocazione con la nazionale maggiore.

Benvenuto David».