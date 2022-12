Olanda, De Roon: «Vincere il Mondiale deve essere il nostro obiettivo»

De Roon, centrocampista dell’Atalanta e ora al Mondiale con l’Olanda, ha parlato del percorso della sua nazionale in Qatar

De Roon, centrocampista dell’Atalanta e ora al Mondiale con l’Olanda, ha parlato a La Gazzetta dello Sport.

PAROLE – «Vincere il Mondiale? Deve essere il nostro obiettivo, per forza. Sono completamente d’accordo con lui. L’ottavo di finale non difficile? Bugie, al Mondiale sono tutte sfide difficilissime. Gli Stati Uniti poi sono cresciuti tantissimo tatticamente. E corrono come matti. Detto questo, siamo tutti convinti di poter arrivare in fondo. Devi esserlo per riuscirci davvero».