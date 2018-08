Il portiere svedese, alla sua prima ufficiale con la Roma, rischia la frittata su un tiro di Baselli. Olsen (quasi) come Karius

Non è decisamente buona la prima di Robin Olsen, portiere svedese arrivato in giallorosso quest’estate. L’estremo difensore ex Copenaghen, già parzialmente colpevole sul gol di Iago Falque (poi annullato), poco prima aveva rischiato la frittata clamorosa. È il 2′ della ripresa: tiro senza pretese e centrale di Baselli che il numero uno di Di Francesco si lascia sfilare tra i guantoni. Perfetto stile Karius, insomma: anche se il pallone, fortunatamente per Olsen, termina sul fondo. Ma se il buongiorno si vede dal mattino…