Ora vendete anche Dzeko? E arriva il like di Nainggolan – FOTO

Sotto il video di ringraziamento di Strootman alla Roma, Radja Nainggolan ha messo il “mi piace” ad un commento al vetriolo di un tifoso giallorosso

Continua la pioggia di saluti social per l’addio di Kevin Strootman alla Roma. Ma spunta anche un like galeotto… Sì, perché Radja Nainggolan, centrocampista dell’Inter, non si è solo limitato a salutare il compagno di tante battaglie in giallorosso con una story sul suo profilo Instagram, ma sotto ad un video postato dall’olandese per ringraziare la Roma ha messo un like ad un commento al vetriolo di un tifoso contro la società giallorossa. «Monchi e Pallotta adesso ci venderete anche Dzeko il 30 agosto?» si chiede un utente con chiaro riferimento alle cessioni eccellenti dell’estate romanista, da Nainggolan, fino ad Alisson e Strootman. Pioggia di like e uno d’eccezione: quello del Ninja, che già a giugno aveva ammesso di non essere andato via da Roma per sua volontà ma per una scelta societaria.