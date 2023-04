Origi voto 4 – Fischi e orrori

Il Milan non va oltre lo 0-0 contro l’Empoli, Origi non ha convinto tra errori e i fischi di San Siro si prende anche un bel 4 in pagella

Le motivazioni de La Gazzetta dello Sport: «Partiamo dai titoli di coda: quando Pioli lo richiama in panchina, San Siro fischia. Prima dell’epilogo, il solito nulla: quel tacco a rallentatore a due passi dalla linea di porta grida vendetta».