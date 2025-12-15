Oristanio Parma, addio a gennaio? C’è un club di Serie A che starebbe pensando a lui per rinforzare il reparto offensivo

Oristanio Parma, si parla della possibilità di una cessione a gennaio con il Cagliari che è pronto ad accogliere l’attaccante per rinforzare la rosa

Gaetano Pio Oristanio potrebbe vivere una svolta importante già nella prossima sessione invernale di calciomercato. Il giovane trequartista classe 2002, di proprietà dell’Inter, sta infatti affrontando un periodo complicato nel club emiliano, dove non sta trovando la continuità desiderata. Questa situazione potrebbe spingere il giocatore a valutare un ritorno in Sardegna, dove ha già vissuto un’esperienza positiva con il Cagliari.

La stagione di Oristanio in rossoblù ha rappresentato un passaggio cruciale nella sua carriera. Giunto a Cagliari con grandi aspettative, il fantasista ha mostrato subito le sue qualità tecniche: capacità di giocare tra le linee, visione di gioco e intelligenza tattica. Purtroppo, una serie di infortuni ne ha limitato la continuità, impedendo al giocatore di esplodere definitivamente e di confermare tutte le potenzialità evidenziate in passato. Tuttavia, il periodo in Sardegna ha consolidato la sua esperienza, permettendogli di confrontarsi con la Serie A e di crescere anche sul piano mentale.

Terminata l’avventura in rossoblù, Oristanio si è trasferito al Parma. Qui, però, il suo impiego è stato finora limitato. Nonostante la fiducia mostrata dall’allenatore Carlos Cuesta, la concorrenza nel reparto offensivo e le scelte tattiche hanno ridotto i minuti a disposizione del trequartista. La difficoltà di trovare spazio ha inevitabilmente rallentato il suo percorso di crescita, generando un dibattito sul possibile utilizzo del giocatore o su una sua eventuale cessione temporanea.

Secondo quanto riportato da diverse fonti, tra cui L’Unione Sarda, il ritorno a Cagliari nel mercato di gennaio potrebbe rappresentare una soluzione ideale per tutte le parti coinvolte. Oristanio ritroverebbe un ambiente familiare, compagni con cui ha già condiviso esperienze e uno staff tecnico che conosce bene le sue caratteristiche. Questi elementi potrebbero favorire un rapido reinserimento e permettergli di tornare a essere protagonista, ritrovando fiducia e continuità di rendimento.

Il possibile trasferimento di Oristanio al Cagliari non sarebbe solo un ritorno affettivo: rappresenterebbe una scelta tecnica chiara, finalizzata a dare al giocatore più spazio, responsabilità e possibilità di crescita. Per il Cagliari, invece, sarebbe un’opportunità per rinforzare il reparto offensivo con un elemento già inserito nel contesto e capace di adattarsi subito alle dinamiche di squadra. Il mercato invernale potrebbe quindi diventare l’occasione giusta per rilanciare un percorso interrotto solo parzialmente, con vantaggi reciproci per club e giocatore.

La sensazione è che il futuro di Oristanio, tra Parma e Cagliari, possa prendere una piega chiara già nelle prossime settimane, con il mercato che potrebbe scrivere un nuovo capitolo per il giovane talento dell’Inter.