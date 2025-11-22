Addio a Ornella Vanoni, voce immortale della musica italiana. Il mondo della musica in lutto

Addio a Ornella Vanoni: a 91 anni si spegne l’icona della canzone d’autore, protagonista di una carriera leggendaria

Il mondo della musica italiana piange la scomparsa di Ornella Vanoni, venuta a mancare all’età di 91 anni nella sua casa di Milano, la città dove era nata il 22 settembre 1934. Con lei se ne va una delle interpreti più longeve e rappresentative della canzone d’autore, capace di attraversare oltre sei decenni di storia musicale lasciando un patrimonio artistico immenso.

Una carriera da record

Dal debutto nel 1956, Vanoni ha costruito un percorso leggendario: più di cento lavori tra album, EP e raccolte, e oltre 55 milioni di copie vendute. La sua voce inconfondibile ha dato vita a brani entrati nella memoria collettiva, come l’indimenticabile Senza fine, frutto del sodalizio artistico e sentimentale con Gino Paoli.

La versatilità di un’artista completa

Dalle prime “Canzoni della Mala” agli esperimenti con la bossa nova e il jazz, Ornella Vanoni ha saputo reinventarsi con naturalezza, mantenendo sempre intatta la sua autenticità. La sua capacità di muoversi tra generi diversi le ha permesso di restare centrale nel panorama musicale italiano e internazionale.

Collaborazioni prestigiose

La sua carriera è costellata di incontri con grandi nomi: da Toquinho a George Benson, da Herbie Hancock a Dario Fo, passando per Paolo Conte, Fabrizio De André, Ivano Fossati, Lucio Dalla, Mogol, Renato Zero e Riccardo Cocciante. Negli ultimi anni ha saputo dialogare anche con artisti delle nuove generazioni, come Pacifico e Francesco Gabbani, dimostrando una curiosità e un’apertura rare.

Un’icona senza tempo

Otto partecipazioni al Festival di Sanremo hanno consolidato il suo ruolo di icona pop e d’autore, amata da più generazioni di italiani. Con la sua voce calda e il suo stile elegante, Ornella Vanoni ha saputo trasformare ogni palco in un luogo di emozione e poesia.

