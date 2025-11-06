Calcio Estero
Osimhen numeri clamorosi! Tripletta contro l’Ajax e primo posto nella classifica dei marcatori di Champions League! Tutti i numeri
Osimhen da record: tripletta all’Ajax e primato solitario nella classifica marcatori di Champions League. I numeri
Un’altra serata da fenomeno, l’ennesima prova del suo valore assoluto sul palcoscenico più prestigioso. Victor Osimhen, attaccante nigeriano e in passato obiettivo di mercato della Juventus, ha illuminato l’Europa con una tripletta memorabile contro l’Ajax ad Amsterdam, trascinando il Galatasaray a una vittoria storica.
Il 3-0 firmato interamente dal bomber nigeriano porta i turchi a quota 9 punti dopo quattro giornate, spalancando le porte della qualificazione agli ottavi di Champions League. Una prestazione che non è soltanto un trionfo per il club, ma anche una consacrazione personale: con sei reti complessive, Osimhen diventa il capocannoniere solitario della competizione, certificando uno stato di forma straordinario e una freddezza sotto porta da autentico fuoriclasse.
Il suo exploit riaccende inevitabilmente i rimpianti in casa Juventus. I bianconeri, che avevano inseguito a lungo il giocatore prima che il suo valore di mercato diventasse proibitivo, oggi osservano da lontano un talento che domina la scena europea davanti ai più grandi attaccanti del mondo. La difficoltà nel reperire un centravanti di questo calibro sottolinea quanto pesi l’occasione mancata.
Osimhen si conferma un top player da oltre 20 gol a stagione, capace ora di imporsi anche in Champions. Il Galatasaray si gode il suo campione, mentre la Juve non può che constatare quanto sia ormai irraggiungibile un attaccante di tale livello.
LEGGI ANCHE – Juve, dalla Next Gen alla prima squadra: ora i bianconeri provano a blindare i giovani per un futuro vincente
Guardiola elogia: «Sono molto contento del rendimento di quel giocatore. Lui per me è sempre decisivo!»
Trent Alexander-Arnold torna ad Anfield ma con la maglia del Real Madrid: la reazione dei tifosi Liverpool ha lasciato tutti sorpresi
Ultimissime
video
Juve, hai il tuo nuovo condottiero: cuore e anima dei bianconeri! Con Spalletti è tornato ad avere il fuoco dentro! – VIDEO di Andrea Bargione
Juventus, l’analisi di Andrea Bargione: gol e rabbia trasformano Vlahovic nel nuovo leader della Vecchia Signora Una prestazione da leader...