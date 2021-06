Osimhen al Tottenham? Il Napoli si cautela e prepara il rinnovo più maxi clausola

Il Napoli vuole evitare brutte sorprese e per mettersi al riparo dal Tottenham prepara rinnovo più maxi clausola rescissoria per Osimhen

Il Napoli non vuole brutte sorprese e dopo aver udito le prime sirene di mercato (provenienza inglese, più precisamente londinese) si è messo subito in moto per proteggere il tesoro Osimhen. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il Tottenham deve rimpiazzare l’uscente Harry Kane e avrebbe pensato proprio al talento nigeriano.

Indiscrezioni, certo, che da sole sono bastate per convincere i dirigenti napoletani a pensare alle contromisure. L’idea sarebbe quella di prolungare di un altro anno il contratto, che ha scadenza giugno 2024 e di prevedere, nel nuovo accordo, una clausola rescissoria parecchio alta, tanto da scoraggiare eventuali pretendenti. Considerata l’età, 22 anni, e il valore del giocatore, si potrebbe pensare a una cifra superiore ai 100 milioni di euro. Siamo nel campo delle ipotesi. Quella della clausola, però, è una possibilità che il Napoli tiene fortemente in considerazione.