L’attaccante del Napoli Osimhen è il Giocatore del mese di marzo, De Siervo: «Dominante, riferimento delle trame offensive azzurre»

L’Amministratore delegato delle Lega Serie A Luigi De Siervo ha commentato la nomina di Victor Osimhen a giocatore del mese di marzo. Ecco le sue parole, dal sito istituzionale della Lega.

DE SIERVO – «Victor Osimhen ha ormai raggiunto la consacrazione come uno degli attaccanti più dominanti del nostro campionato. Forza fisica, velocità, coraggio e determinazione fanno del numero 9 uno dei trascinatori del Napoli, punto di riferimento assoluto delle trame offensive azzurre, come dimostrano i quattro gol in tre partite realizzati nel mese di marzo».