Osimhen verso l’addio? Il presidente del Galatasaray fa chiarezza sulla clausola: Juventus gelata! Le parole di Dursun Ozbek

Victor Osimhen continua a essere il fulcro del progetto sportivo del Galatasaray per il secondo anno consecutivo. Dopo l’acquisizione a titolo definitivo avvenuta in estate per oltre 70 milioni di euro, l’attaccante ha attirato nuovamente l’attenzione di grandi club, in particolare della Juventus, alimentando costanti voci di mercato durante gli impegni di Champions League.

A fare chiarezza sulla situazione è intervenuto direttamente il presidente del club turco, Dursun Ozbek. Attraverso un’intervista rilasciata a Fanatik, il massimo dirigente ha espresso enorme entusiasmo per le prestazioni e la professionalità del ragazzo, elogiandone l’intensità in campo e il legame instaurato con i compagni.

Inoltre, ha categoricamente smentito l’esistenza di una clausola di rescissione nel contratto, ribadendo la ferma convinzione che l’atleta resterà in Turchia per moltissimi anni. Non è stato fatto alcun riferimento a una presunta penale per limitare il trasferimento verso formazioni italiane. Infine, la dirigenza ha sottolineato come, sebbene l’investimento iniziale di 75 milioni potesse sembrare elevato, oggi il valore reale del cartellino sia nettamente superiore, confermando la bontà dell’operazione.

PAROLE – «Tra i centravanti passati dal Galatasaray, Osimhen è il giocatore che mi entusiasma di più dopo Metin Oktay… È straordinario! Lo seguiamo ovunque con interesse e ammirazione. Lotta con un’intensità altissima senza fare distinzioni tra le partite, persino negli allenamenti sembra di essere in gara. A volte temiamo che possa infortunarsi, ma è un grande professionista e si prende cura di sé meticolosamente. Ha anche un ottimo rapporto con i compagni. Non esiste una clausola di uscita nel contratto di Osimhen. È un calciatore di enorme successo che servirà il Galatasaray per molti anni. Forse il giorno in cui lo abbiamo acquistato si è parlato di una cifra elevata (75 milioni, ndr), ma oggi nell’opinione pubblica calcistica prevale l’idea che il prezzo del cartellino pagato sia rimasto basso e che il valore del giocatore sia molto più alto».