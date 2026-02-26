Osimhen spiega: «Gol? Non c’era bisogno di esultare, è importante rispettare Spalletti. Abbiamo giocato male, ho visto pure…»

L’attaccante del Galatasaray, Victor Osimhen, ha voluto dire la sua dopo la vittoria ottenuta ieri in Champions League contro la Juventus

Il gol segnato nei tempi supplementari spegne le speranze del club bianconero in Champions League, ma Osimhen decide di non esultare. intervenuto ai microfoni di Prime Video nel postpartita, il centravanti nigeriano ha chiarito di aver evitato i festeggiamenti per profondo rispetto nei confronti di Spalletti, ritenuto fondamentale per la sua carriera.

Analizzando la partita, Osimhen ha ammesso la brutta prestazione del Galatasaray, maturata nonostante il vantaggio numerico in campo. Pur apprezzando la sportività del pubblico, ha ribadito la grande soddisfazione per la vittoria e il decisivo passaggio del turno.

SULLA MIA MANCATA ESULTANZA DOPO IL GOL – «Non c’era bisogno di esultare. Penso sia importante rispettare un uomo al quale ho voluto bene e ha avuto una parte importante nella mia carriera, parlo ovviamente di Spalletti».

SUL MATCH – «Abbiamo giocato male, pure con l’uomo in più, non c’era la necessità di celebrare la rete, non sono quel calciatore che nasconde le emozioni. Ho visto tutta questa gente che applaudiva la Juve… Sono però contento della vittoria e di aver passato il turno».