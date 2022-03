Ospina lascia il Napoli: ci pensa l’Inter se parte Handanovic. Nerazzurri interessati all’estremo difensore azzurro

Ospina via dal Napoli a fine stagione che punterà su Meret tra i pali per il futuro.

Il colombiano si libererà a parametro zero e, come scrive il Corriere dello Sport, potrebbe diventare un’occasione per l’Inter in caso di fumata nera per il rinnovo di capitan Handanovic. Un colpo in stile Onana quindi come piano B alla mancata conferma del capitano sloveno.