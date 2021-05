Owen esalta Mount e Foden: «Sono al livello di Mbappé e Haaland»

Michael Owen ha esaltato le qualità dei suoi connazionali Mason Mount e Phil Foden

Mason Mount e Phil Foden, l’oro della Nazionale inglese, si sfideranno nella finale di Champions League tra Chelsea e Manchester City. Ad esaltare le qualità dei due calciatori è stato, ai microfoni di BT Sport, il loro connazionale e leggenda britannica Michael Owen.

«Penso che Mason Mount e Phil Foden saranno i due migliori giocatori del mondo in futuro. Sono davvero dei grandi calciatori. Se possono giocare alla pari con Mbappe e Holland? Sì, hanno il talento per farlo. Penso che Mount e Foden siano giocatori fenomenali che potrebbero essere tra i migliori giocatori dell’Inghilterra che abbiamo mai visto. La finale di Champions? Sarà una fantastica battaglia tattica tra due grandi menti, quelle dei due allenatori. Il City è la migliore squadra d’Europa, senza dubbio. Ma in una partita, il Chelsea ha tutte le possibilità di vincere».