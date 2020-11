Mesut Ozil, centrocampista dell’Arsenal, è stato fermato dalla polizia per eccesso di velocità: la sua giustificazione

Nuova disavventura per Mesut Ozil. Il centrocampista dell’Arsenal è stato fermato dalla polizia per eccesso di velocità e, davanti al tribunale di Bromley, si è giustificato così.

«Credo che fosse la combinazione della strada vuota, senza altri veicoli per misurare la velocità del mio, e il malinteso tra km/h anziché mph. Sono un cittadino tedesco e sono ovviamente abituato a guidare veicoli che visualizzano la velocità in chilometri rispetto alle miglia all’ora. A causa delle restrizioni del Covid-19, l’autostrada era effettivamente vuota. L’unica spiegazione che posso dare è che a causa dell’assenza di altri veicoli sulla strada, la mia concentrazione deve essere momentaneamente venuta meno. Il veicolo che guidavo ha una rumorosità del motore molto bassa ed è con cambio automatico, non mi sono reso conto».