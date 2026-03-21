Padova, esonerato Andreoletti! Fatale il KO col Palermo: individuato già il sostituto. La decisione del club che aveva indetto anche il silenzio stampa

Il Padova sta attraversando un periodo di crisi profonda, culminato con la decisione di sollevare dall’incarico l’allenatore Matteo Andreoletti. Dopo la sconfitta contro il Palermo, che segna il quarto ko consecutivo per i biancoscudati, la dirigenza veneta ha scelto di prendere provvedimenti, avviando un cambio di guida tecnica. Il silenzio stampa indetto nel post-partita era stato un chiaro segnale che la società stava riflettendo sul futuro e, in tempi rapidi, ha optato per un cambiamento deciso per cercare di raddrizzare una stagione che si stava complicando sempre di più.

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Guido Pagliuca nuovo allenatore del Padova

Come rivelato da Gianluca Di Marzio, il nuovo allenatore scelto dalla dirigenza del Padova per prendere il posto di Andreoletti è Guido Pagliuca, ex tecnico con esperienza in Serie C. Le trattative per definire i dettagli burocratici e contrattuali sono in corso, ma il club ha già deciso di puntare su di lui per dare una scossa immediata alla squadra. L’obiettivo è quello di compattare l’ambiente e proteggersi dalle inseguitrici in classifica, cercando di evitare ulteriori battute d’arresto.

La sconfitta con il Palermo e la fine dell’era Andreoletti

La partita contro il Palermo, purtroppo, ha segnato il destino di Andreoletti. Nonostante i biancoscudati abbiano giocato per buona parte del match in superiorità numerica a causa dell’espulsione di Rui Modesto al 25’ del primo tempo, la squadra non è riuscita a sfruttare l’occasione. Padova ha cercato di imporre il proprio gioco, ma è stato incapace di scardinare la solida difesa del Palermo, che si è difeso con ordine. Nel finale, quando il pareggio sembrava ormai una certezza, è arrivato il gol decisivo di Mattia Bani, capitano del Palermo, che ha trasformato un calcio d’angolo in un gol vincente, regalando così i tre punti alla squadra di Filippo Inzaghi. Questo episodio ha fatto scorrere i titoli di coda sulla breve esperienza di Andreoletti al Padova.

Con il cambio di allenatore, il Padova spera di trovare la forza per reagire e risollevare la propria stagione, affrontando le sfide future con nuova energia sotto la guida di Pagliuca.