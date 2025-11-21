Pafundi Sampdoria, le ultime sul giocatore doriano: come sta dopo l’infortunio che lo ha tenuto ai box per diverso tempo

Pafundi Sampdoria, buone notizie per il giocatore dei doriani. Il giocatore potrebbe recuperare per il match contro la Juve Stabia

Il tema “Pafundi Sampdoria” sta assumendo un ruolo centrale nelle ore che precedono la sfida cruciale valida per la 13ª giornata di Serie B. La Sampdoria è nel pieno della preparazione in vista del match casalingo di lunedì 24 novembre, quando al Luigi Ferraris arriverà la Juve Stabia. Una gara dal peso specifico enorme, considerando che i blucerchiati si trovano all’ultimo posto in classifica e hanno bisogno urgente di invertire la rotta. Servono punti, serve una scossa e serve soprattutto un segnale forte alla tifoseria, che continua a sostenere la squadra nonostante un avvio di stagione ben al di sotto delle aspettative.

In questo contesto complicato, l’attenzione si concentra inevitabilmente sul possibile rientro di Simone Pafundi, uno dei talenti più promettenti a disposizione della squadra. Il tema Pafundi Sampdoria rappresenta infatti una delle poche note positive di questo periodo tormentato. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il giovane trequartista potrebbe essere l’unico tra gli infortunati di lungo corso a recuperare in tempo per il posticipo del Ferraris. Una notizia che porta un raggio di luce in un reparto offensivo che, fin qui, ha sofferto enormemente la mancanza di alternative e di qualità nella rifinitura.

Anche un impiego part-time di Pafundi sarebbe comunque preziosissimo. Le sue caratteristiche tecniche – visione di gioco, capacità di inventare tra le linee e un piede sinistro capace di accendere la manovra – possono rappresentare un valore aggiunto importante in un momento in cui la Samp fatica a costruire occasioni nitide. La squadra ha bisogno di fantasia, freschezza e intuizioni, tre elementi che il giovane classe 2006 può fornire anche entrando a gara in corso.

Per quanto riguarda il resto degli indisponibili, il quadro è molto meno confortante. I tempi di recupero degli altri giocatori rimasti ai margini procedono a rilento, lasciando la Sampdoria ancora in piena emergenza proprio nel periodo più delicato della stagione. L’assenza di alternative limita le scelte tecniche e obbliga l’allenatore a fare affidamento su un gruppo ridotto, già messo sotto pressione da risultati negativi e da un calendario sempre più impegnativo.

In questo scenario, il binomio Pafundi Sampdoria assume un significato ancora più profondo: non solo un possibile ritorno in campo, ma anche un simbolo di speranza per una squadra che cerca disperatamente una scintilla per rialzarsi. Lunedì sera, il Ferraris attende risposte. E forse, una di queste potrebbe arrivare proprio dai piedi del giovane talento.