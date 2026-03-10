Connect with us
Pagelle Atalanta Bayern Monaco: ecco i TOP e FLOP della sfida di Champions League! I VOTI

atalanta bayern monaco

Pagelle Atalanta Bayern Monaco: ecco i TOP e FLOP della sfida valida per l’andata degli ottavi di finale di Champions 2025/2026. I voti

I Top e i Flop della sfida Atalanta Bayern Monaco. Ecco le valutazioni per la partita valida per l’andata degli ottavi di finale Champions League 2025/26. I Voti:

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

Una lezione di calcio, un divario tecnico e tattico che si è trasformato in una vera e propria grandinata. Il Bayern Monaco espugna Bergamo con un tennistico 6-1, spazzando via le velleità dell’Atalanta in questo ottavo d’andata di Champions League. Il coraggioso pressing a uomo della Dea ha retto solo per i primissimi minuti, prima di essere letteralmente smontato dalla qualità, dal palleggio e dalle vertiginose rotazioni offensive dei bavaresi.

In una serata in cui la squadra di Palladino ha visto i fantasmi e ha subito una vera e propria dimostrazione di forza, a brillare è stata la classe abbacinante delle stelle di Monaco, mentre per i padroni di casa è una notte europea da cancellare il prima possibile.

I TOP

MICHAEL OLISE (Bayern Monaco) – UN ALIENO A BERGAMO Voto: 9. “Definizione di Olise stasera: è un alieno”. La frase rubata alla telecronaca di Sky riassume perfettamente una prestazione irreale. Il francese fa a fette la catena di sinistra dell’Atalanta dal primo all’ultimo minuto. Firma una doppietta clamorosa infilando due sinistri a giro di abbacinante bellezza, in pieno stile Robben, e regala l’assist per il 3-0 a Gnabry. Quando punta l’avversario, non c’è raddoppio che tenga: velocità, tecnica e una superiorità talmente manifesta da strappare persino gli applausi del Gewiss Stadium. Ingiocabile.

SERGE GNABRY (Bayern Monaco) – L’INTELLIGENZA AL POTERE Voto: 8. Se Olise è il braccio armato, Gnabry è la mente tattica che manda in tilt l’intero sistema difensivo nerazzurro. Si abbassa continuamente per tirare fuori zona Kolasinac, disinnescando le marcature a uomo dell’Atalanta e creando voragini letali. Fornisce l’assist intelligente a rimorchio per il comodo vantaggio di Stanisic, poi brucia la difesa in velocità per siglare il 3-0 a tu per tu con il portiere. Ciliegina su una torta perfetta: un bolide da fuori area che si stampa sull’incrocio dei pali. Devastante.

I FLOP

TOMMASO BERNASCONI (Atalanta) – TRAVOLTO DALL’URAGANO Voto: 4 Una di quelle serate europee che rischiano di togliere il sonno a un difensore. Si ritrova a dover arginare un Olise in stato di grazia e finisce inevitabilmente nel tritacarne. Non riesce mai a prendergli le misure, finendo regolarmente puntato e saltato secco nell’uno contro uno, come in occasione del secondo e del quinto gol bavarese. Un mismatch tecnico e di passo fin troppo evidente: esce dal campo col mal di testa.

MARCO CARNESECCHI (Atalanta) – SPROFONDO NERAZZURRO Voto: 4,5 Raccogliere sei palloni in fondo al sacco è un colpo durissimo per qualsiasi portiere. È vero che la retroguardia lo lascia spesso in balia delle folate del Bayern, ma lui ci mette tristemente del suo. Si mostra insicuro fin dai primissimi minuti su un tiro-cross che respinge male, ma l’errore che pesa come un macigno arriva a inizio ripresa: il diagonale di Jackson è lento e tutt’altro che irresistibile, ma lui se lo fa passare goffamente sotto le gambe per lo 0-4 che chiude anche a livello psicologico la partita. Naufraga.

