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Pagelle Atalanta Lazio, Motta eroe della serata di Coppa Italia! Debacle della Dea – I VOTI
Pagelle Atalanta Lazio: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la semifinale di ritorno di Coppa Italia 2025/26
Pagelle Atalanta Lazio : i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la semifinale di ritorno di Coppa Italia 2025/26. Ecco le valutazioni:
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PAGELLE ATALANTA LAZIO
ATALANTA – Carnesecchi 6.5; Scalvini 6 (94′ Ahanor 6), Djimsiti 5, Kolasinac 6 (71′ Kossounou 6); Zappacosta 6.5, De Roon 6 (71′ Pasalic 6.5), Ederson 6, Bernasconi 6.5 (56′ Bellanova 5.5); De Ketelaere 6.5, Zalewski 6 (71′ Raspadori 6); Krstovic 6.5 (90′ Scamacca 5.5).
LAZIO – Motta 10; Marusic 5.5 (67′ Lazzari 6), Gila 6.5 (77′ Provstgaard 6), Romagnoli 7, Nuno Tavares 5.5; Basic 5.5 (77′ Dele-Bashiru 6), Patric 5.5 (84′ Cataldi 5.5), Taylor 5; Cancellieri 6 (66′ Isaksen 6), Noslin 6, Zaccagni 6 (103′ Pedro 6).
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