Voti&Stats
Pagelle Bologna Cremonese, ecco i TOP e FLOP della sfida di Serie A. I voti
Pagelle Bologna Cremonese: ecco i TOP e FLOP della sfida valida per la tredicesima giornata di Serie A 2025/2026. Ecco le valutazioni
Le pagelle di Bologna Cremonese terminata 1-3. Ecco i Top e i Flop della sfida che stoppa Italiano non senza sorprese e permette a Nicola di uscire con pieno merito da una recente sequenza di risultati non positivi.
TOP
Vardy (Cremonese): Il mattatore della serata. Sfrutta ogni incertezza della difesa bolognese con cinismo micidiale. Segna una doppietta decisiva: freddo sull’imbucata di Bonazzoli nel primo tempo, puntuale sul cross di Barbieri nella ripresa per il gol che taglia le gambe al Bologna. Dicasi campione.
Audero (Cremonese): Una saracinesca. Tiene a galla la Cremonese nei momenti di massima pressione del Bologna con una serie di interventi decisivi. Vola su Dominguez nel primo tempo, ma è miracoloso nel finale su Castro e Dallinga, blindando il risultato.
Orsolini (Bologna): L’ultimo ad arrendersi tra i rossoblù. Inizia colpendo un palo clamoroso, poi si carica la squadra sulle spalle realizzando il rigore che riapre momentaneamente la gara prima dell’intervallo. Pericoloso anche nella ripresa con una spettacolare sforbiciata.
Payero (Cremonese): Apre le danze sbloccando il match con un inserimento perfetto su filtrante di Bianchetti. Centrocampista totale, sfiora anche la doppietta personale colpendo un palo con una bella girata da calcio d’angolo prima di uscire acciaccato.
Barbieri (Cremonese): Spinge con costanza sulla fascia e trova il guizzo decisivo al 50′: suo l’assist al bacio, un cross al volo preciso, che permette a Vardy di segnare il gol del 3-1 e mettere in ghiaccio la partita. Incredibile come le sue pile siano cariche alla fine esattamente come all’inizio.
Miranda (Bologna): Una spina costante sulla fascia sinistra e l’unica vera fonte di gioco per i padroni di casa. Scodella in area una quantità industriale di cross invitanti per i compagni (Castro, Casale, Orsolini), che però non vengono sfruttati a dovere.
FLOP
Casale (Bologna): Un primo tempo da incubo. Al 13′ un suo liscio clamoroso lancia Vardy a tu per tu con il portiere. Soffre terribilmente la velocità degli attaccanti avversari e spreca anche un’occasione di testa in attacco. Italiano lo toglie all’intervallo per disperazione.
Dominguez (Bologna): Naufraga insieme a tutto il Bologn nella prima frazione di gioco. Un tiro parato da Audero non salva una prestazione insufficiente, terminata dopo soli 45 minuti.
Ravaglia (Bologna): Mentre il suo collega Audero compie miracoli dall’altra parte, lui si macchia di un’indecisione fatale a inizio ripresa. Colpevole, in coabitazione con Heggem, della “dormita” sul cross di Barbieri che permette a Vardy di appoggiare in rete il facile gol del 3-1.
LEGGI ANCHE – Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano
Pagelle Roma Napoli, ecco i TOP e FLOP della sfida di Serie A. I voti
Pagelle Pisa Inter, ecco i TOP e FLOP della sfida di Serie A valida per la tredicesima giornata