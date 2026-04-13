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Pagelle Fiorentina Lazio, la decide un gol di Gosens! Zaccagni e Dia fuori giri – I VOTI
Pagelle Fiorentina Lazio: i Top e Flop tra i protagonisti del match, valido per la 32a giornata di Serie A 2025/26
Pagelle Fiorentina Lazio: i giudizi sui protagonisti del match, valido per la 32a giornata di Serie A 2025/26. Ecco i voti:
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I VOTI
FIORENTINA – De Gea 6.5; Dodo 6, Rugani 6 (71’ Pongracic 5.5), Ranieri 5.5, Gosens 7 (80’ Balbo s.v); Ndour 6, Mandragora 6, Fabbian 5.5; Harrison 6.5, Piccoli 6, Fazzini 6 (84’ Solomon).
LAZIO – Motta 6; Lazzari 5.5, Provstgaard 5.5, Romagnoli 6, Nuno Tavares 5.5; Basic 5.5 (46’ Dele-Bashiru 5.5), Patric 6, Taylor 6 (79’ Ratkov 6); Cancellieri 5.5 (67’ Isaksen 5.5), Dia 5.5 (67’ Pedro 5.5), Zaccagni 6 (46’ Noslin 5.5).