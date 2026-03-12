Connect with us
Voti&Stats

Pagelle Fiorentina Rakow, la vittoria arriva solo nei secondi finali. Spettacolo condensato in tre minuti

Pagelle Fiorentina Rakow: ecco i TOP e FLOP della sfida valida per gli ottavi di finale di Conference League 2025/2026. I voti

I voti ai protagonisti della sfida tra Fiorentina Rakow allo stadio Franchi. Ecco le valutazioni per la partita valida per gli ottavi di finale di Conference League:

I VOTI

FIORENTINA – Christensen 6.5; Fortini 6 (68′ Dodo 6), Comuzzo 5.5, Ranieri 6, Gosens 5 (59′ Harrison 6); Fabbian 6.5, Mandragora 6.5 (83′ Fagioli sv), Ndour 6.5; Parisi 6.5, Piccoli 5 (83′ Braschi sv), Fazzini 6.5 (59′ Gudmundsson 7).

RAKOW – Zych 6.5; Svarnas 5, Racovitan 5.5, Tudor 6; Pienko 6 (60′ Arsenic 6), Repka 6.5, Struski 5.5 (70′ Bulat 6), Ameyaw 5; Lopez 6 (60′ Diaby-Fadiga 6), Makuch 6; Brunes 7 (80′ Rocha sv)

