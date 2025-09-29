Pagelle Genoa Lazio, ecco i TOP e FLOP della sfida di Serie A

Pagelle Genoa Lazio: ecco i TOP e FLOP della squadra biancoceleste di Maurizio Sarri e dei rossoblù di Patrick Vieira

La Lazio conquista tre punti pesantissimi al “Ferraris”, superando il Genoa con un netto 0-3 che rilancia i biancocelesti dopo un avvio di campionato complicato. La squadra di Sarri parte fortissimo e sblocca il risultato già al 4’: Cancellieri, servito da Castellanos, trova l’angolo giusto con un sinistro preciso. Il Genoa prova a reagire con Vitinha e Colombo, ma Provedel si oppone con sicurezza. Al 30’ arriva il raddoppio: pressing alto di Cancellieri, palla recuperata e servita a Castellanos che non sbaglia davanti a Leali.

Nella ripresa i rossoblù sembrano rientrare con maggiore convinzione e al 57’ ottengono un rigore per un presunto tocco di mano di Romagnoli, poi annullato dal VAR. L’episodio spegne l’entusiasmo del pubblico e al 63’ la Lazio chiude la gara: punizione di Pellegrini, colpo di testa di Cancellieri sul palo e Zaccagni ribadisce in rete per lo 0-3.

Il Genoa mantiene un possesso palla superiore (64%) ma paga errori difensivi e scarsa concretezza sotto porta. La Lazio, invece, si dimostra cinica e compatta, trovando la prima vittoria esterna della stagione. In classifica i biancocelesti salgono a quota 6 punti, mentre il Genoa resta fermo a 2, in penultima posizione.

Ecco i voti di Genoa Lazio, sfida valida per quanto riguarda la quinta giornata del campionato di Serie A 2025/2026. Ecco le nostre valutazioni:

I VOTI

GENOA – Leali 5.5; Norton-Cuffy 5.5, Ostigard 6, Vasquez 5, Martin 5 (84’ Venturino s.v); Masini 5.5 (68’ Stanciu 5.5), Frendrup 5; Ellertsson 5.5, Malinovskyi 5.5 (69’ Ekhator 5), Vitinha 5.5 (68’ Carboni 5.5); Colombo 5 (69’ Ekuban 5).

LAZIO – Provedel 6; Marusic 6.5 (31’ Hysaj 6), Gila 6 (84’ Patric s.v), Romagnoli 6.5, Pellegrini 6 (69’ Nuno Tavares 6); Basic 6, Cataldi 6.5 (84’ Pedro s.v), Cancellieri 7.5, Dia 6, Zaccagni 7; Castellanos 7.5 (84’ Provstgaard s.v).