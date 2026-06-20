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Pagelle Germania Costa d’Avorio: Undav eroe dalla panchina, Adingra spreca il match point! I TOP e i FLOP
Pagelle Germania Costa d’Avorio, i Top e i Flop tra i protagonisti del match, valido per la seconda giornata dei Mondiali 2026
Pagelle Germania Costa d’Avorio: i Top e i Flop dei protagonisti del match, valido per la seconda giornata dei Mondiali 2026, vinto dalla formazione di Nagelsmann nel finale col punteggio di 2-1
I TOP
- Deniz Undav (Germania): + l’eroe assoluto della serata. Entra al 60′, sul risultato di 1-0 per la Costa d’Avorio, e spacca letteralmente la partita. Prima firma il pareggio al 68′ insaccando al volo un cross di Amiri, poi fa esplodere i tifosi tedeschi al 94′ con il gol del definitivo 2-1, dimostrando grande freddezza in area. Man of the match. Partirà titolare alla prossima visto che è il capocannoniere della squadra?
- Yahia Fofana (Costa d’Avorio): Il portiere ivoriano disputa una grande partita, tenendo a galla i suoi in più di un’occasione. Da segnalare i suoi interventi decisivi su Havertz (al 10′), il salvataggio sul tiro a incrociare di Brown (all’89’) e un’altra parata importante su Amiri nel finale (90′). Cade solo sotto i colpi di un inarrestabile Undav.
- Yan Diomande (Costa d’Avorio): l’esterno ivoriano del Lipsia è una spina nel fianco per la difesa tedesca, in particolare per Kimmich, che fatica costantemente a contenerlo. È lui a propiziare il gol del vantaggio ivoriano: sgasa sulla fascia sinistra, supera Kimmich e mette in mezzo il pallone che, dopo un batti e ribatti, Kessié spedisce in rete. Un fattore sulla fascia sinistra. Cala decisamente nella ripresa, posizionato sulla destra non è altrettanto convincente e fisicamente ne ha sempre di meno
- I cambi di Julian Nagelsmann: il commissario tecnico azzecca la mossa vincente. Il triplo cambio al 60′ (dentro Undav, Amiri e Leweling per Musiala, Sané e Pavlovic) cambia l’inerzia della gara. Il gol del pareggio è confezionato interamente dai subentrati: cross di Amiri e gol di Undav.
I FLOP
- Joshua Kimmich (Germania): serata da dimenticare per il capitano tedesco, che va clamorosamente in affanno contro la velocità di Diomande. In occasione del gol ivoriano si fa saltare troppo facilmente dal diciannovenne del Lipsia. Una prestazione difensiva al di sotto dei suoi standard, che fa arrabbiare anche il c.t. Nagelsmann (vistosamente nervoso a bordocampo).
- Simon Adingra (Costa d’Avorio): Il suo ingresso in campo al 75′ (al posto di Amad Diallo) non porta i frutti sperati. All’88’, in una fase cruciale del match in cui la Costa d’Avorio avrebbe bisogno di pungere per alleggerire la pressione, compie un clamoroso errore: servito da Pepé in ottima posizione, invece di calciare di prima intenzione decide di stoppare il pallone, facendosi recuperare dalla difesa tedesca e vanificando una potenziale occasione da gol.
- Aleksandar Pavlovic (Germania): centrocampista del Bayern Monaco, incide poco nella manovra tedesca. Si fa notare più per un gol annullato al 22′ per una carica sul portiere Fofana che per il suo apporto in cabina di regia. Viene sostituito al 60′ in blocco con Musiala e Sané per dare una scossa alla squadra.