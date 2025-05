Pagelle Inter Barcellona: TOP e FLOP del match di Champions League

I top e i flop del match valido per l’andata della semifinale di Champions League: pagelle Inter Barcellona

Una gara indimenticabile, che resterà nella storia dell’Inter e anche della Champions League. 3-3 all’andata, 3-3 al ritorno e poi il gol di Frattesi al primo tempo supplementare: la sfida tra Inter e Barcellona si propone come una delle più intense ma viste. Ecco i Top e i Flop

I TOP

Ovvio, nell’eroismo dell’Inter i nomi sarebbero tantissimi. Da Sommer ad Acerbi a Frattesi, visto che sono loro quelli che nel corso della gara hanno inciso maggiormente nell’evoluzione del risultato. Ma fino a quando la gara non è stata pazza, coerente con quella dell’andata, Lautaro ha confermato che la sua presenza in campo è ineludibile: gol ad aprire la giostra e calcio di rigore procurato per il 2-0. Chi poteva immaginare che poi ci sarebbe stato tutto il resto? Nel Barcellona si dirà che stavolta Yamal non ha inciso. A parte che ha centrato il terzo legno dopo i 2 dell’andata, la quantità di giocate strabilianti e di tiri che hanno esaltato il portiere nerazzurro è tale da ritenerlo comunque un top, a prescindere dall’esito finale di questo incontro.

I FLOP

Decisamente rivedibile Carlos Augusto, il suo ingresso ha coinciso col netto sbandamento della difesa di Inzaghi. Si consoli: il modo in cui Araujo si è fatto uccellare da Thuram in occasione del 4-3 lo rende il peggiore della serata. E di gran lunga.