Voti&Stats
Pagelle Inter Liverpool, i TOP e FLOP del match di Champions League
Pagelle Inter Liverpool: i voti dei protagonisti della sfida. La squadra di Chivu ha giocato contro i reds di Slot
San Siro ha ospitato il match valido per la sesta giornata della fase campionato di UEFA Champions League 2025/26. La squadra di Chivu ha ospitato quella di Slot, grande protagonista in Premier League. Ecco i Top e Flop dei protagonisti.
Inter-Liverpool finisce 0-1 col veleno nella coda, la rete su rigore trasformato da Szoboszlai. Ecco le individualità che nel bene o nel male si sono maggiormente messe in evidenza.
TOP
- Sommer: Tiene a galla l’Inter con almeno tre interventi decisivi, due ravvicinati nel primo tempo su Jones e Gravenberch e uno spettacolare su Bradley nel finale. Incolpevole sul rigore, che peraltro intuisce. Rivedibile con i piedi
- Zielinski: Entra a freddo per l’infortunato Calhanoglu e non fa rimpiangere il turco. Distribuisce gioco con qualità e regala una perla con il dribbling su MacAllister che libera Thuram al tiro. Entusiasma un tunnel fatto a Mac Allister.
- Szoboszlai: Freddissimo dal dischetto all’88’, trasforma il rigore che vale tre punti pesantissimi. La sua esecuzione è perfetta, potente e angolata. Uomo partita.
- Konaté: Un muro in difesa. Domina fisicamente gli attaccanti dell’Inter e trova anche il gol nel primo tempo, annullato poi dal VAR per un fallo di mano di un compagno. Solido e pericoloso sui calci piazzati, non mancano interventi ruvidi sui quali il pubblico di San Siro mugugna e rumoreggia.
- Jones: Tra i più attivi tra i Reds. Nel primo tempo impegna severamente Sommer con una bella azione personale. Sempre nel vivo del gioco, non smette mai di pungere la retroguardia avversaria.
FLOP
- Bastoni: La sua ingenuità all’87’ decide la partita. La trattenuta vistosa su Wirtz è un errore imperdonabile a questi livelli e regala il rigore decisivo al Liverpool. Macchia indelebile su una prestazione fino a quel momento sufficiente, anche se in altri contesti – o in un calcio pre-Var – non sarebbe stata ritenuta colpevole.
- Lautaro Martinez: Serata storta per il capitano. Impegna Alisson con buona occasione di testa nel primo tempo che sarebbe stato un grandissimo gol. Ma rischia tantissimo con un’entrata scomposta su Robertson che gli costa il giallo (e poteva andare peggio). Poco incisivo.
- Mkhitaryan: Appare stanco e poco lucido. Rimedia un cartellino giallo per una trattenuta tattica e non riesce a dare il solito contributo in entrambe le fasi. Sostituito nel finale.
- Ekitiké: Protagonista in negativo in due episodi chiave: il suo tocco di mano porta all’annullamento del gol di Konaté e un suo intervento duro su Thuram gli costa il cartellino giallo. Poco concreto in attacco.
- Isak: Non riesce a incidere. Ha una buona occasione a inizio ripresa ma la spreca calciando fuori. Poco servito e ben marcato dalla difesa nerazzurra, viene sostituito a metà secondo tempo.
- Gomez: Schierato come terzino destro, soffre le iniziative di Dimarco e Thuram dalla sua parte. Non spinge quasi mai e appare spesso in difficoltà in fase difensiva. Sostituito insieme a Isak.
Pagelle Udinese Genoa, ecco i TOP e FLOP del match della 14a giornata di Serie A
Pagelle Pisa Parma, ecco i TOP e FLOP della sfida valida per la quattordicesima giornata di Serie A