Pagelle Italia Israele, TOP e FLOP del match di qualificazione ai Mondiali

I top e i flop del match valido per il gruppo I delle qualificazioni ai Mondiali 2026: pagelle Italia Israele

I TOP e i FLOP del match valido per le qualificazioni ai Mondiali: pagelle Italia Israele.

L’Italia si assicura il playoff per i Mondiali battendo Israele 3-0 a Udine, in una partita che ha visto gli Azzurri faticare nel primo tempo per poi sbloccarsi poco prima dell’intervallo e dominare nella ripresa.

TOP

MATEO RETEGUI (Italia) – DOPPIETTA DA VERO ATTACCANTE Voto: 7.5 È l’uomo della provvidenza, il centravanti che sblocca e rassicura. Il rigore del 1-0, procurato e trasformato con freddezza e una rincorsa decisa (dopo le incertezze di Tallinn), dà il via alla vittoria. Ma è il raddoppio, un autentico gioiello, a mostrare tutta la sua classe: ruba palla sulla trequarti, si accentra leggermente e dal limite si inventa un gran tiro a giro che si insacca all’incrocio dei pali, imparabile per il portiere. Un attaccante che sa essere determinante. E si diceva che l’Arabia Saudita fosse una scelta di comodo. Indispensabile.

GIANLUIGI DONNARUMMA (Italia) – CERTEZZA TRA I PALI Voto: 7 Sempre attento e decisivo. Nel primo tempo si esalta con una grande parata su Solomon, un intervento provvidenziale che evita il gol del vantaggio israeliano dopo una ripartenza pericolosa. Anche nella ripresa, quando Israele prova a rendersi insidioso con Gloukh, Gigio si fa trovare pronto con una parata a terra. Nonostante qualche distrazione difensiva dell’Italia, la sua presenza tra i pali è una garanzia di sicurezza.

FLOP

OSCAR GLOUKH (Israele) – UN TALENTO A INTERMITTENZA Voto: 5 Il giovane trequartista israeliano ha mostrato sprazzi del suo talento, ma anche una notevole imprecisione e la tendenza a divorarsi occasioni importanti. Dopo essersi liberato con un tocco di suola in corsa e aver superato Donnarumma (scontratosi con Mancini), da posizione defilata tira sull’esterno della rete, sprecando una clamorosa opportunità per riaprire la partita. Le sue conclusioni, come quella del 18° minuto, sono potenti ma spesso imprecise. Un giocatore con indubbie qualità, ma che deve affinare la concretezza sotto porta.

Leggi anche: Italia ai playoff Mondiali: le possibili avversarie degli Azzurri. Spettro Svezia