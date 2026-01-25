Juventus News
Pagelle Juventus Napoli, i voti della sfida di Serie A valida per la 22esima giornata
Pagelle Juventus Napoli, i voti della sfida dell’Allianz Stadium: analisi dei protagonisti della 22a giornata di Serie A
Si chiude Juventus Napoli, sfida valida per la 22a giornata di Serie A. Di seguito le nostre pagelle dedicate ai protagonisti scesi in campo all’Allianz Stadium.
I VOTI
JUVENTUS: Di Gregorio 6; Kalulu 6,5, Bremer 6,5 , Kelly 6,5 , Cambiaso 5,5 (Kostic 6,5); Thuram 7, Locatelli 7 (Koopmeiners s.v.); Conceicao 6 (Cabal s.v.), McKennie 6+ , Yildiz 7 (Gatti s.v.); David 7+ (Miretti 6,5).
NAPOLI: Meret 6; Di Lorenzo 5,5, Buongiorno 6+, Juan Jesus 4,5 ; Gutierrez 5,5 (Beukema 5), Lobotka 5,5, McTominay 5,5, Spinazzola 5; Vergara 6,5 (Lukaku 5,5), Elmas 5 (Giovane 5,5); Højlund 5,5.
Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano
Ultimissime
video
Conferenza stampa Spalletti pre Juve Benfica: «Mourinho? In un primo periodo ci siamo detti qualcosa, più lui di me, su questo aspetto vince sempre lui. Mercato? Io ho accettato questa Juventus»
Conferenza stampa Spalletti pre Juve Benfica: le sue dichiarazioni alla vigilia del match di Champions League (Andrea Bargione inviato all’Allianz...