Pagelle Lecce Inter: Mkhitaryan-Akanji decisivi dalla panchina, non basta il solito Falcone VOTI
Pagelle Lecce Inter: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 26ª giornata di Serie A 2025/26
Lecce: Falcone 7; Veiga 6.5, Gaspar SV (4’ Siebert 6), Tiago Gabriel 6.5, Gallo 5.5; Coulibaly 6 (83’ Stulic SV), Ramadani 5.5; Pierotti 5.5 (83’ Ndri SV), Gandelman 5.5 (59’ Ngom 6), Sottil 5.5 (59’ Banda 6); Cheddira 5. All. Di Francesco 6
Inter: Sommer 6; Bisseck 6, De Vrij 6 (61’ Akanji 7), Bastoni 6 (88’ Carlos Augusto SV); Luis Henrique 6 (69’ Diouf 6), Frattesi 5.5, Zielinski 6.5, Sucic 5.5 (61’ Mkhitaryan 7), Dimarco 7; Thuram 5.5 (69’ Bonny 6), Esposito 6. All. Chivu 7
