 Pagelle Napoli Milan, i TOP e FLOP del match di Supercoppa Italiana
Pagelle Napoli Milan: i voti dei protagonisti della sfida di Supercoppa Italiana. La squadra di Conte ha affrontato quella di Allegri

Lo stadio King Saud University ha vissuto Napoli Milan, match valido per la semifinale di Supercoppa Italiana 2025/26. La squadra di Conte ha battuto quella di Allegri, tra le protagoniste in Serie A. Ecco i Top e Flop della Sfida

NAPOLI – Milinkovic-Savic 6.5; Di Lorenzo 6.5, Rrahmani 6, Juan Jesus 6; Politano 6 (77′ Mazzocchi sv), Lobotka 7, McTominay 6.5, Spinazzola 6 (82′ Gutierrez sv); Neres 7 (88′ , Elmas 6 (77′ Lang sv); Hojlund 8 (82′ Lucca sv)

MILAN – Maignan 5; Tomori 5.5, De Winter 5 (69′ Athekame 6), Pavlovic 6; Saelemaekers 5.5 (69′ Fofana 6), Loftus-Cheek 5.5, Jashari 5.5 (75′ Modric sv), Rabiot 6, Estupinan 6; Nkunku 5, Pulisic 5.5.

