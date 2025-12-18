Voti&Stats
Pagelle Napoli Milan, i TOP e FLOP del match di Supercoppa Italiana
Pagelle Napoli Milan: i voti dei protagonisti della sfida di Supercoppa Italiana. La squadra di Conte ha affrontato quella di Allegri
Lo stadio King Saud University ha vissuto Napoli Milan, match valido per la semifinale di Supercoppa Italiana 2025/26. La squadra di Conte ha battuto quella di Allegri, tra le protagoniste in Serie A. Ecco i Top e Flop della Sfida
NAPOLI – Milinkovic-Savic 6.5; Di Lorenzo 6.5, Rrahmani 6, Juan Jesus 6; Politano 6 (77′ Mazzocchi sv), Lobotka 7, McTominay 6.5, Spinazzola 6 (82′ Gutierrez sv); Neres 7 (88′ , Elmas 6 (77′ Lang sv); Hojlund 8 (82′ Lucca sv)
MILAN – Maignan 5; Tomori 5.5, De Winter 5 (69′ Athekame 6), Pavlovic 6; Saelemaekers 5.5 (69′ Fofana 6), Loftus-Cheek 5.5, Jashari 5.5 (75′ Modric sv), Rabiot 6, Estupinan 6; Nkunku 5, Pulisic 5.5.
LEGGI ANCHE – Supercoppa Italiana 2025/2026: format, edizioni, calendario e risultati
Ultimissime
video
Di Canio svela: «Alla Juve si respirava un’identità fortissima. Quando arrivai io c’erano Boniperti, Trapattoni, erano delle istituzioni: trasmettevano questi valori» – VIDEO
Paolo Di Canio promuove Luciano Spalletti: ecco che cosa ha dato alla Juventus e cosa serve per rilanciarsi. Le parole...