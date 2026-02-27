Voti&Stats
Pagelle Parma Cagliari: Folorunsho da impazzire, Caprile decisivo, Oristanio risponde
Pagelle Parma Cagliari, i voti e i giudizi ai protagonisti del match del Tardini, valido per la 27ª giornata di Serie A 2025/26
Pagelle Parma Cagliari: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 27ª giornata di Serie A 2025/26.
PARMA (3-4-2-1): Corvi 6.5; Del Prato 6 (46′ Oristanio 6.5), Troilo 6.5, Valenti 6; Britscghi 5.5, Bernabe 6.5 (90′ Cremaschi sv), Keita 6 (76′ Estevez sv), Ordonez 6 (46′ Nicolussi Caviglia 6); Valeri 6+ (89′ Carboni sv), Strefezza 5.5; Pellegrino 5,5.
CAGLIARI (3-4-3): Caprile 7; Ze Pedro 6, Dossena 6, Rodriguez 5.5; Obert 6+, Adopo 6.5, Liteta 6, Sulemana 6 (87′ Idrissi sv); Palestra 6.5, Esposito 6 (87′ Pavoletti sv), Kilicsoy 5.5 (61′ Folorunsho 7+).
