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Pagelle Torino Parma, Simeone e Zapata brillano! Suzuki rientro shock! I VOTI

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Published

1 ora ago

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Simeone Torino Lazio

Pagelle Torino Parma: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 29a giornata di Serie A 2025/26

Pagelle Pagelle Torino Parma: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 29a giornata di Serie A 2025/26. Ecco le valutazioni:

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PAGELLE TORINO PARMA

TORINO – Paleari 6; Coco 6, Ismajli 6.5, Ebosse 5.5 (93′ Marianucci sv); Pedersen 5.5, Ilkhan 7 (76′ Prati 6), Gineitis 6, Vlasic 7 (92′ Anjorin sv), Obrador 6.5; Simeone 7.5 (77′ Kulenovic 6), Adams 7 (61′ Zapata 7).

PARMA – Suzuki 4; Delprato 5, Troilo 6 (62′ Valenti 5), Circati 5; Cremaschi sv (11′ Britschgi 5.5 – 78′ Ondrejka sv), Ordonez 5 (63′ Oristanio 5.5), Keita 5.5 (63′ Estevez 6), Sorensen 5, Valeri 5; Strefezza 6.5, Pellegrino 7. 

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