Pagelle Torino Roma: Dybala dipinge calcio, Malen debutto show! Ngonge divide la critica: i voti dei giornali ai protagonisti in campo

La vittoria per 2-0 della Roma in casa del Torino non lascia spazio a interpretazioni: i quotidiani sportivi sono unanimi nell’incoronare le stelle giallorosse, mentre piovono critiche severe sulla retroguardia di casa. Dall’analisi comparativa tra Tuttosport, La Gazzetta dello Sport e Il Corriere dello Sport, emerge un quadro chiaro dei valori visti in campo nel 21° turno di Serie A.

I Top: Sinfonia Giallorossa

I riflettori sono tutti per Paulo Dybala. Il fantasista argentino, vero padrone del campo, mette d’accordo tutti. Per il Corriere dello Sport e Tuttosport la sua prestazione vale un 8 in pagella: “Inventa per Malen e chiude i giochi col suo sigillo”. Anche la Rosea (7.5) si unisce al coro, sottolineando come la “Joya” disegni calcio con una leggerezza ritrovata. Accanto a lui brilla Donyell Malen. L’esterno offensivo olandese, appena arrivato nella Capitale, vive un debutto da sogno. Tuttosport (8) lo definisce “l’attaccante che Gasperini aspettava da tempo”, mentre per la Gazzetta (7.5) il suo impatto è devastante, fatto di tagli e tiri d’autore. “Mica Malen”, ironizza il quotidiano romano, celebrando una perla da puro centravanti.

I Flop: Incubo Granata

Note dolenti per la difesa del Toro. Il peggiore in campo è Saul Coco: il centrale della Guinea Equatoriale vive una giornata da incubo. Il Corriere è spietato (voto 4.5), accusandolo di trattare Dybala come un esordiente, lasciandogli praterie. Anche Tuttosport (5) lo boccia, evidenziando una condizione fisica precaria dal rientro di gennaio. Male anche Ardian Ismajli: il difensore albanese si perde Malen sul gol e viene punito con un 5 in pagella sia dalla Gazzetta che dal quotidiano torinese.

Il Caso Ngonge e Casadei

Curiosa la discrepanza su Cyril Ngonge. L’esterno belga divide la critica: per la Gazzetta (6) è vivo e pericoloso nei dribbling, mentre per il Corriere (4.5) è un “fantasma” che sparisce dopo due tiri velleitari. Divergenze anche su Cesare Casadei: il giovane centrocampista ex Chelsea è il migliore del Torino per la Rosea (6.5), che ne premia l’energia, mentre gli altri quotidiani si fermano alla sufficienza, limitandosi a notare la fisicità nei duelli aerei. Bocciatura finale per Marco Baroni: il tecnico granata incassa voti bassi (5), con la stampa che sottolinea la stanchezza della squadra e le poche rotazioni, pur concedendo l’alibi degli infortuni.

