Pagliuca: «Quest’anno credo sia proprio la volta buona per rivedere il Bologna in Europa»

Gianluca Pagliuca, ex portiere, ha parlato a Tuttosport della stagione che sta facendo il Bologna di Thiago Motta. Le dichiarazioni.

PAROLE – «Quest’anno credo sia proprio la volta buona per rivedere il Bologna in Europa. Non so se sarà Conference o Europa League, magari qualcosa di più. Non mettiamo limiti ai ragazzi, sicuramente questa squadra ha tutti i mezzi per tornare a disputare, dopo 25 anni, una competizione internazionale. Di Thiago mi piace, oltre a come opera benissimo sul campo, il non parlare mai a sproposito. E poi non va dimenticato il grande lavoro fatto da Giovanni Sartori sul mercato: con Marotta è il miglior dirigente italiano in circolazione».