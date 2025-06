Palermo scatenato sul mercato: i tifosi sognano il colpo Pafundi

Il Palermo si muove per consegnare a Filippo Inzaghi una squadra competitiva per centrare la promozione: il sogno è Pafundi

Con l’arrivo imminente di Filippo Inzaghi a Palermo, pronto a prendere in mano la squadra in vista del ritiro estivo in Valle d’Aosta (dal 13 luglio al 1 agosto), il club rosanero accelera le manovre di mercato per consegnargli una rosa all’altezza della nuova stagione. Tra trattative in corso e colpi già definiti, secondo la Repubblica la società siciliana si muove su più fronti.

L’uscita già ufficiale è quella di Giuseppe Aurelio, riscattato dallo Spezia per 400mila euro dopo un’ottima stagione. Proprio il vuoto lasciato sulla corsia mancina ha riaperto il dossier terzino sinistro: il nome forte resta Tommaso Augello, ma la concorrenza della Cremonese, appena tornata in Serie A, è agguerrita. La presenza di Davide Nicola sulla panchina grigiorossa rappresenta un fattore decisivo per il giocatore, che potrebbe preferire rimanere in massima serie.

Intanto, i buoni rapporti con lo Spezia potrebbero facilitare il ritorno di Salvatore Elia, esterno offensivo classe ’99 già passato da Palermo nel 2022: il costo dell’operazione si aggira attorno al milione.

Il centrocampo potrebbe presto accogliere Antonio Palumbo: la trattativa con il Modena è ben avviata, con un’intesa quasi raggiunta sui 2 milioni più una contropartita tecnica.

Ma il nome che accende la fantasia dei tifosi è quello di Simone Pafundi. Classe 2006, cresciuto nell’Udinese, reduce da una parentesi al Losanna e già nel giro dell’Italia maggiore a 16 anni, è un talento purissimo. Il Palermo lo vuole per la trequarti, ma l’operazione resta complessa: il giocatore chiede spazio da titolare e ha molti estimatori, anche in Serie A.

Infine, resta aperta la questione portiere: per Audero si tratta col Como, che ora chiede un prestito oneroso con diritto di riscatto, trasformabile in obbligo in caso di promozione. Serve ancora un accordo.