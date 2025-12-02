Palestra Cagliari, cresce l’interesse! Gli occhi delle big sul talento 2005 al centro delle avances di mercato. E quel club...

Palestra Cagliari, il gioiello rossoblù che fa gola alle big: spunta anche un club a sorpresa, le ultimissime notizie

La finestra invernale di calciomercato si avvicina e iniziano a delinearsi i primi scenari. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’Inter avrebbe messo nel mirino Marco Palestra, esterno destro classe 2005 protagonista con il Cagliari. Di proprietà dell’Atalanta, il giovane laterale sta vivendo una stagione da assoluto protagonista e continua ad attirare l’interesse dei principali club italiani.

Un profilo che piace ai big Impiegato con continuità e grande personalità, Palestra aveva già attirato l’attenzione di Juventus, Napoli, Milan e Roma, con una proposta presentata da Ghisolfi lo scorso gennaio. Ora anche i nerazzurri si sono inseriti nella lista dei corteggiatori, alla ricerca di un esterno destro affidabile e di prospettiva. L’Inter, che vuole rinforzare la fascia per dare maggiore profondità alla rosa di Cristian Chivu, considera il classe 2005 il profilo ideale: dinamismo, letture difensive di qualità e ottima spinta offensiva sono le caratteristiche che hanno colpito la dirigenza.

Un patrimonio tecnico in crescita A fine stagione, Palestra farà ritorno all’Atalanta, il club che lo ha cresciuto e che oggi si ritrova tra le mani un talento dal valore in costante ascesa. Nel 2023 non erano bastati 15 milioni per convincere la Dea alla cessione; ora, alla luce delle prestazioni in Serie A, la valutazione sarebbe salita ad almeno 40 milioni di euro.

Un talento sempre più richiesto Le prove offerte con la maglia del Cagliari hanno consacrato Palestra come uno dei giovani più interessanti del campionato. La sua capacità di incidere su entrambe le fasi di gioco, unita a una maturità tattica non comune per la sua età, lo rendono un obiettivo concreto per i top club italiani. L’Inter osserva e valuta: l’assalto potrebbe concretizzarsi nelle prossime settimane, aprendo uno dei dossier più caldi del mercato invernale.

